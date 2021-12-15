Совфед одобрил закон об организации власти в регионах России

Совет Федерации одобрил закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами. В пользу законопроекта отдали свой голос 146 сенаторов, еще четверо выступили против.

Как рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, документ соответствует Конституции РФ. Закон о региональной власти должен вступить в силу 1 июня следующего года. Под исключение попадают некоторые положения, передает ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

Законопроект о региональной власти был принят Госдумой вчера в третьем, окончательном чтении. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц и др.

Диана Жиленкова