Основатель казанского хосписа Владимир Вавилов получил премию Андрея Первозванного

Председатель правления татарстанского общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов удостоился Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». Церемония награждения проходила сегодня в Москве.

Вавилов получил награду «за подвиг доброты, милосердного служения ближним и огромный вклад в развитие системы паллиативной помощи». Всего лауреатами в этом году стали пять человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Награду учредили в 1992 году, ее присуждают за заслуги в укреплении российской государственности, межславянского согласия, союза государств, дружественных России, и возрождение духовности, пишет ТАСС.

Татьяна Леухина