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Основатель казанского хосписа Владимир Вавилов получил премию Андрея Первозванного

22:41, 13.12.2021
Основатель казанского хосписа Владимир Вавилов получил премию Андрея Первозванного
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель правления татарстанского общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов удостоился Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». Церемония награждения проходила сегодня в Москве.

Вавилов получил награду «за подвиг доброты, милосердного служения ближним и огромный вклад в развитие системы паллиативной помощи». Всего лауреатами в этом году стали пять человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Награду учредили в 1992 году, ее присуждают за заслуги в укреплении российской государственности, межславянского согласия, союза государств, дружественных России, и возрождение духовности, пишет ТАСС.

Татьяна Леухина
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