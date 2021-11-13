Обвиняемого в массовом убийстве Галявиева вернули в Казань

Фото: «Реальное время»

В СИЗО Казани из Москвы этапирован обвиняемый в массовом расстреле школьников и педагогов казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев. Судебные психиатры Санкт-Петербурга признали его вменяемым, в отличие от вердикта коллег из Центра психиатрии и наркологии им. Сербского, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



В УФСИН по РТ и Следкоме эту информацию и ход следствия не комментируют. Напомним, решение о повторной экспертизе следователи приняли после того, как первая экспертиза сочла стрелка, тщательно планировавшего свои действия, психически не вполне здоровым.

Напомним, жертвами расстрела стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. По версии СКР, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев без ключа, приложив усилие, открыл рукой входную дверь главного входа в гимназию, после чего беспрепятственно прошел внутрь, где произвел из принесенного с собой ружья Hatsan Escort Guard не менее 30 выстрелов в работников учебного заведения и учеников и привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Ранее фигурантами дела о стрельбе в гимназии стали гендиректор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов, инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин и директор гимназии Амина Валеева. Мужчин подозревают в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, которые привели к тяжким последствиям, а Валееву — в халатности.

Вину все трое не признают.

По делу назначены 170 новых судебных экспертиз.