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Обвиняемого в массовом убийстве Галявиева вернули в Казань

09:22, 13.11.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 1
Обвиняемого в массовом убийстве Галявиева вернули в Казань
Фото: «Реальное время»

В СИЗО Казани из Москвы этапирован обвиняемый в массовом расстреле школьников и педагогов казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев. Судебные психиатры Санкт-Петербурга признали его вменяемым, в отличие от вердикта коллег из Центра психиатрии и наркологии им. Сербского, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

В УФСИН по РТ и Следкоме эту информацию и ход следствия не комментируют. Напомним, решение о повторной экспертизе следователи приняли после того, как первая экспертиза сочла стрелка, тщательно планировавшего свои действия, психически не вполне здоровым.

Напомним, жертвами расстрела стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. По версии СКР, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев без ключа, приложив усилие, открыл рукой входную дверь главного входа в гимназию, после чего беспрепятственно прошел внутрь, где произвел из принесенного с собой ружья Hatsan Escort Guard не менее 30 выстрелов в работников учебного заведения и учеников и привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Ранее фигурантами дела о стрельбе в гимназии стали гендиректор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов, инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин и директор гимназии Амина Валеева. Мужчин подозревают в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, которые привели к тяжким последствиям, а Валееву — в халатности.

Вину все трое не признают.

По делу назначены 170 новых судебных экспертиз.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:01
    То невменяемый, то вменяемый.Кому верить то ?Как такое возможно, ведь оба раза специалисты, профессора наверное проверяли.
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