Цитаты недели: Муратов о «журналистском самолете», Кадыров о «продажной морде» Сокурова, Путин о Меркель
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О российской журналистике
В пятницу в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира — награду получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. В своей речи российский журналист затронул множество важных тем — демократию и диктатуру, прогресс без свободы, сравнимый с «молоком без коровы», угрозу войны и ее «агрессивного маркетинга» с экранов телевизоров, пытки в тюрьмах и необходимость создания Международного трибунала против них.
Но, пожалуй, самые важные слова прозвучали относительно его профессии. Полученную Нобелевскую премию мира Муратов назвал наградой «всей настоящей журналистике», в том числе его погибшим коллегам по «Новой газете». В заключение своей речи он призвал почтить минутой молчания память журналистов-репортеров, «отдавших жизни за эту профессию», и поддержать коллег, которые подвергаются преследованиям. Муратов пожелал всем журналистам долгой жизни — вопреки опасной работе.
О пытках в российских колониях
Президент России Владимир Путин обсудил на этой неделе оправданность действующих в стране мер пресечения. Глава государства уверен, что эта сфера нуждается в совершенствовании. Волнует его и тема пыток заключенных. В связи с этим президент уже поручил членам СПЧ проверить в кратчайшие сроки «все учреждения, известные как пыточные».
О федерализме и нелюбви к русским
«Страстно, слишком страстно» рассуждал режиссер Александр Сокуров на заседании СПЧ о том, что происходит с Россией. Длинный монолог, в котором он затронул и права человека, и федеративное устройство страны, привел к жаркому спору с президентом России Владимиром Путиным. В своем выступлении Сокуров недвусмысленно намекнул на развал России, к чему, по его мнению, причастны регионы Северного Кавказа, для которых характерны «стагнация культурного и экономического развития» и неуважение к русским. Сокуров даже упомянул, что один из жителей Дагестана и вовсе заявил ему, что в случае войны России и НАТО поддержки от их республики ждать не стоит.
Рассуждения Сокурова президенту показались настоящим манифестом — «набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан». Путин напомнил режиссеру, что и в СССР республики носили национальный характер, а его слова о желании некоторых регионов выйти из состава страны он и вовсе счел неубедительными — голосование по Конституции РФ ничего подобного не показало. «Кавказ — это часть Российской Федерации», — твердо заявил Путин, указав Сокурову, что «надо было хорошо подумать» перед тем, как высказываться.
Как объяснял позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин был вынужден «достаточно жестко» реагировать на слова Сокурова, так как тот «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Сам же режиссер рассказал, что «огорчен», так как Путин, по его мнению, «не вник в суть сказанного» им.
Об «экстремизме» Сокурова
Не заставила себя долго ждать и реакция на слова Сокурова со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он четко дал понять, что республика верна России и покидать ее не собирается. В словах режиссера Кадыров усмотрел попытку «развалить страну» и намекнул, что неплохо бы проверить их на предмет противоправности и экстремизма.
Александр Сокуров, к слову, в выступлении на заседании СПЧ заявил, что «в Москве много лоббистов чеченского сектора», и призвал пожелать «удачи всем… падишахам, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью». Однако Путин заявил Сокурову, что «чеченский народ знает лучше, чем кто-либо другой на Кавказе», чем могут закончиться попытки оставить Россию.
О работе чиновников
На «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин отругал своих подчиненных, из-за ошибки которых горожане завалили его жалобами — чиновники так «удачно» изменили схему движения автобусного маршрута №31, что на дорогах возник транспортный коллапс. В трехкилометровую зону перекрытия из-за их недосмотра попала школа №1 и ряд офисных центров. В итоге казанцы не могли ни пройти, ни проехать к этим объектам. Чиновники уже пересмотрели схему движения, и проблема решилась. Однако выговор начальства выслушать пришлось — мэр остался недоволен работой комитетов по благоустройству и по транспорту.
О высоком авторитете Меркель
Президент России Владимир Путин направил Ангеле Меркель телеграмму в связи с завершением ее деятельности на посту федерального канцлера Германии — на смену ей пришел социал-демократ, министр финансов Олаф Шольц. Примечательно, что в письме глава государства обращается к ней на «ты». Судя по всему, это можно объяснить их «дружеским общением», на продолжение которого надеется российский лидер.
О феминитивах
Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание, рассказал подписчикам в Instagram, что «жизнь пошутила» над ним и тюрьма заставила его понять феминисток. Пересмотреть отношение к ним заставил выбор профессии. Навальный признался, что раньше считал феминитивы «неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга», хотя ничего против них и не имел. Теперь, прочувствовав проблему на себе, он «горячо поддерживает право каждого называться так, как он хочет».
О стратегии по уничтожению российского народа
Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков считает, что позиция противников вакцинации против COVID-19 приводит к увеличению числа летальных исходов. По его мнению, такие люди заблуждаются, считая, что они борются за демократию и свободу. По последним данным, в России от коронавируса умер уже 288 351 человек.
О напрасной панике из-за «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» активно распространяется по странам мира и уже проник в Россию. Ученые пока изучают его, но уже есть данные, что он может быть гораздо заразнее других вариантов COVID-19. Однако главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус считает, что паниковать не стоит — это вредно. По его словам, «омикрон» не опаснее других мутаций коронавируса.
О «по факту» принудительной вакцинации
Такое возмущение решением Верховного суда Татарстана высказал адвокат Лаврентий Сичинава. Противники QR-кодов не смогли добиться отмены «куаризации». Однако сдаваться активисты, часть из которых пришли на заседание в бело-голубых полосатых рубашках, имитирующих тюремные робы, не намерены. Сичинава сообщил, что решение Верховного суда они планируют обжаловать в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым