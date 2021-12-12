Цитаты недели: Муратов о «журналистском самолете», Кадыров о «продажной морде» Сокурова, Путин о Меркель

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О российской журналистике

Но журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны <...> Теперь вместо «философского парохода» улетает «журналистский самолет». Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию. Но а кого-то лишили и такой возможности <...> Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми.

В пятницу в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира — награду получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. В своей речи российский журналист затронул множество важных тем — демократию и диктатуру, прогресс без свободы, сравнимый с «молоком без коровы», угрозу войны и ее «агрессивного маркетинга» с экранов телевизоров, пытки в тюрьмах и необходимость создания Международного трибунала против них.



Но, пожалуй, самые важные слова прозвучали относительно его профессии. Полученную Нобелевскую премию мира Муратов назвал наградой «всей настоящей журналистике», в том числе его погибшим коллегам по «Новой газете». В заключение своей речи он призвал почтить минутой молчания память журналистов-репортеров, «отдавших жизни за эту профессию», и поддержать коллег, которые подвергаются преследованиям. Муратов пожелал всем журналистам долгой жизни — вопреки опасной работе.

О пытках в российских колониях

Пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно [преступление] или нет, конечно, засаживать человека за решетку, в камеру, часто совершенно неоправданно <...> Что касается других форм ограничения свободы, не только содержания под стражей, особенно на этапе предварительного следствия, конечно, Минюст будет поддержан, и будет ускорена разработка проекта федерального закона о пробации.

Президент России Владимир Путин обсудил на этой неделе оправданность действующих в стране мер пресечения. Глава государства уверен, что эта сфера нуждается в совершенствовании. Волнует его и тема пыток заключенных. В связи с этим президент уже поручил членам СПЧ проверить в кратчайшие сроки «все учреждения, известные как пыточные».



О федерализме и нелюбви к русским

Все республики сегодня носят национальный характер. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах. Есть президент Федерации, а куда делась Россия? У России даже нет столицы: Москва — столица Москвы <...> Мне кажется, что в Федерации русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие. Не хотят быть в одной компании, как они говорят. <...> Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи.

«Страстно, слишком страстно» рассуждал режиссер Александр Сокуров на заседании СПЧ о том, что происходит с Россией. Длинный монолог, в котором он затронул и права человека, и федеративное устройство страны, привел к жаркому спору с президентом России Владимиром Путиным. В своем выступлении Сокуров недвусмысленно намекнул на развал России, к чему, по его мнению, причастны регионы Северного Кавказа, для которых характерны «стагнация культурного и экономического развития» и неуважение к русским. Сокуров даже упомянул, что один из жителей Дагестана и вовсе заявил ему, что в случае войны России и НАТО поддержки от их республики ждать не стоит.



Рассуждения Сокурова президенту показались настоящим манифестом — «набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан». Путин напомнил режиссеру, что и в СССР республики носили национальный характер, а его слова о желании некоторых регионов выйти из состава страны он и вовсе счел неубедительными — голосование по Конституции РФ ничего подобного не показало. «Кавказ — это часть Российской Федерации», — твердо заявил Путин, указав Сокурову, что «надо было хорошо подумать» перед тем, как высказываться.

Как объяснял позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин был вынужден «достаточно жестко» реагировать на слова Сокурова, так как тот «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Сам же режиссер рассказал, что «огорчен», так как Путин, по его мнению, «не вник в суть сказанного» им.

Об «экстремизме» Сокурова

Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!

Не заставила себя долго ждать и реакция на слова Сокурова со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он четко дал понять, что республика верна России и покидать ее не собирается. В словах режиссера Кадыров усмотрел попытку «развалить страну» и намекнул, что неплохо бы проверить их на предмет противоправности и экстремизма.



Александр Сокуров, к слову, в выступлении на заседании СПЧ заявил, что «в Москве много лоббистов чеченского сектора», и призвал пожелать «удачи всем… падишахам, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью». Однако Путин заявил Сокурову, что «чеченский народ знает лучше, чем кто-либо другой на Кавказе», чем могут закончиться попытки оставить Россию.

О работе чиновников

Вот вы на служебной машине сюда приехали, и все у вас нормально. Что сидеть тут, бубнить целый час, маршруты рассказывать! <...> Люди все с понятиями… Сначала сделали, потом выяснили, что сделали не так, что, оказывается, школу там забыли. У вас и время, и возможности были заранее это предусмотреть. А еще лучше — жителям сказать, люди там все закоулки знают, обсудили бы с ними и вместе выработали решение <...> Людям «фиолетово» вообще ваше согласование, им доехать надо.

На «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин отругал своих подчиненных, из-за ошибки которых горожане завалили его жалобами — чиновники так «удачно» изменили схему движения автобусного маршрута №31, что на дорогах возник транспортный коллапс. В трехкилометровую зону перекрытия из-за их недосмотра попала школа №1 и ряд офисных центров. В итоге казанцы не могли ни пройти, ни проехать к этим объектам. Чиновники уже пересмотрели схему движения, и проблема решилась. Однако выговор начальства выслушать пришлось — мэр остался недоволен работой комитетов по благоустройству и по транспорту.



О высоком авторитете Меркель

Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение.

Президент России Владимир Путин направил Ангеле Меркель телеграмму в связи с завершением ее деятельности на посту федерального канцлера Германии — на смену ей пришел социал-демократ, министр финансов Олаф Шольц. Примечательно, что в письме глава государства обращается к ней на «ты». Судя по всему, это можно объяснить их «дружеским общением», на продолжение которого надеется российский лидер.



О феминитивах

Однако все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к «людской массе». «Значит, швея», — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть. Слова «швей» вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть <...> Общество, делаю вам запрос на мужской род профессии «швея». Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание, рассказал подписчикам в Instagram, что «жизнь пошутила» над ним и тюрьма заставила его понять феминисток. Пересмотреть отношение к ним заставил выбор профессии. Навальный признался, что раньше считал феминитивы «неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга», хотя ничего против них и не имел. Теперь, прочувствовав проблему на себе, он «горячо поддерживает право каждого называться так, как он хочет».



О стратегии по уничтожению российского народа

Сегодня «антиваксеры» забрасывают нам тезисы о том, что вакцина пусть еще себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать.

Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков считает, что позиция противников вакцинации против COVID-19 приводит к увеличению числа летальных исходов. По его мнению, такие люди заблуждаются, считая, что они борются за демократию и свободу. По последним данным, в России от коронавируса умер уже 288 351 человек.



О напрасной панике из-за «омикрона»

Хочется сказать, что не надо сеять панику <...> ну да, новый вирус, ну да, мутация, но никаких чрезвычайных событий, что все пропало, что это новая Эбола, ничего этого не было видно с самого начала. Поэтому это напряжение, которое возникло с появлением нового штамма, оно, с моей точки зрения, конечно, искусственно, а может, даже и вредно.

Штамм коронавируса «омикрон» активно распространяется по странам мира и уже проник в Россию. Ученые пока изучают его, но уже есть данные, что он может быть гораздо заразнее других вариантов COVID-19. Однако главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус считает, что паниковать не стоит — это вредно. По его словам, «омикрон» не опаснее других мутаций коронавируса.



О «по факту» принудительной вакцинации

У меня было такое ощущение, что мы живем на разных планетах. Ответчики как будто первый раз слышат, что людей от работы отстраняют из-за отказа вакцинироваться, какие-то ограничения имеют место. В постановлении, говорят, ни слова не сказано о принудительной вакцинации, понятно, что слово «принудительная» там не фигурирует. Но по факту это так.

Такое возмущение решением Верховного суда Татарстана высказал адвокат Лаврентий Сичинава. Противники QR-кодов не смогли добиться отмены «куаризации». Однако сдаваться активисты, часть из которых пришли на заседание в бело-голубых полосатых рубашках, имитирующих тюремные робы, не намерены. Сичинава сообщил, что решение Верховного суда они планируют обжаловать в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.

