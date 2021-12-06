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Кремль об антипрививочниках: «это стратегия по уничтожению народа»

14:36, 06.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Кремль об антипрививочниках: «это стратегия по уничтожению народа»
Фото: realnoevremya.ru

Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков заявил, что высказывания антипрививочников отражают стратегию по уничтожению российского народа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новикова, противники вакцинации считают, что это свободное выражение собственного мнения и демократия, но на самом деле это стратегия по уничтожению народа России. Пока они ждут того, что вакцина должна себя оправдать, каждый день в стране будет умирать тысяча человек.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в Татарстане прошли вакцинацию от COVID-19 2 089 913 человек по данным на 6 декабря.

Президент России Владимир Путин заявил, что прививки российской вакциной от коронавируса сделали около 200 млн человек во всем мире.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:21
    "Пока они ждут того, что вакцина должна себя оправдать, каждый день в стране будет умирать тысяча человек", т.е.Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков косвенно подтверждает, что идет "эксперимент", а вакцина должна себя оправдать. на самом деле, вакцина должна пройти все исследования, в полном объеме, только потом должна быть допущена в массы, а никак не наоборот. где сертификат, подтверждение того, что все исследования завершены во всех стадиях и вакцина готова в полном объеме? насколько я знаю, такого нет.
    п.2 ст.21 Конституции РФ, "Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.".
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