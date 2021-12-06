Кремль об антипрививочниках: «это стратегия по уничтожению народа»

Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков заявил, что высказывания антипрививочников отражают стратегию по уничтожению российского народа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новикова, противники вакцинации считают, что это свободное выражение собственного мнения и демократия, но на самом деле это стратегия по уничтожению народа России. Пока они ждут того, что вакцина должна себя оправдать, каждый день в стране будет умирать тысяча человек.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в Татарстане прошли вакцинацию от COVID-19 2 089 913 человек по данным на 6 декабря.

Президент России Владимир Путин заявил, что прививки российской вакциной от коронавируса сделали около 200 млн человек во всем мире.

Дарья Акимова