На участке улиц Технической — Тульской в Казани водитель легковушки распылил баллончик в лицо водителю троллейбуса

Действия водителя автомобиля могут привести как к административной, так и к уголовной ответственности в зависимости от последствий

Фото: Динар Фатыхов

В Казани водитель легкового автомобиля распылил, предположительно, перцовый баллончик в лицо водителю троллейбуса. Инцидент произошел на участке улиц Технической — Тульской, сообщает «Метроэлектротранс».

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась. В результате инцидента троллейбус сошел с линии, из-за чего пассажиры не смогли продолжить движение по маршруту и были вынуждены задержаться.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Решается вопрос о правовой квалификации действий водителя легкового автомобиля, он может понести как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от последствий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что на улицы Казани в тестовом режиме выйдет троллейбус с автономным ходом. Он будет курсировать на маршрутах №1, 3, 5, 8.

Наталья Жирнова