В Чистополе лодка врезалась в пирс — один человек погиб

Четыре человека получили травмы

На Каме лодка врезалась в бетонный пирс лодочной пристани, расположенной в Чистополе. Одна женщина погибла, четыре человека получили травмы, их госпитализировали в Чистопольскую больницу. Одна из пассажирок от госпитализации отказалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

По предварительным данным, управлявший лодкой мужчина в темное время суток не выбрал безопасную скорость движения. Это могло привести к потере контроля над судном.

— В результате было допущено столкновение с препятствием, что привело к трагическим последствиям. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении.

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшедшего. На место столкновения выехал заместитель транспортного прокурора и следственно-оперативная группа, сообщили в ведомстве.

Галия Гарифуллина