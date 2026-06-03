В Татарстане за четыре дня произошло 11 аварий, связанных с газом

Основной причиной экстренных отключений стала утечка газа

Фото: Реальное время

В Татарстане за последние четыре дня зарегистрировали 11 аварий, связанных с газоснабжением. Больше всего инцидентов произошло в Казани, где газ отключали семь раз. В Альметьевском районе зафиксировано два случая, а в Нурлатском и Нижнекамском — по одному, сообщила пресс-служба Госжилинспекции республики.

Основной причиной экстренных отключений стала утечка газа, которая была выявлена в шести случаях. Так, в Альметьевске, по адресу улица Гафиатуллина, дом 2, временно приостановили подачу газа в десятом подъезде.

В Казани в доме №14 на ул. Гагарина отключение произошло из-за проведения профилактических работ. В доме №72 на ул. Поперечно-Базарной жильцы 15 квартир остались без газа из-за самовольной установки газового водонагревателя одним из собственников, в результате чего был залит газопровод.

В Нурлате, по адресу улица Кариева, дом 42, отключение всего дома произошло из-за нарушений в устройстве дымовых труб, согласно информации от ООО «Газпром трансгаз Казань».

В Нижнекамске и Казани газоснабжение приостановили в качестве превентивной меры после произошедших пожаров.

В связи с инцидентами Жилинспекция Татарстана проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Татарстане намерены сократить среднее время подключения бизнеса к газопроводу. Подробнее об этом и других мерах по улучшению условий работы предпринимателей в республике — в материале «Реального времени».

Никита Егоров