Аэропорт Казани возобновил работу в полном объеме — Росавиация

Ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА на Казань и беспилотной опасности в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Аэропорт Казани возобновил работу в полном объеме после снятия ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении ведомства.

Казанский аэропорт совместно с авиакомпаниями приступил к работе над обеспечением комфорта пассажиров задержанных (в связи с вводимыми временными ограничениями) рейсов, а также для восстановления суточного плана полетов.

Также открылись для приема и выпуска воздушных судов аэропорты Пензы и Чебоксар.

Ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА на Казань и беспилотной опасности в Татарстане. Режим «Беспилотная опасность» на территории республики пока сохраняется.

Зульфат Шафигуллин