В Казани на улице Васильченко произошел пожар в цехе по производству автохимии

По данным МЧС РФ по РТ, горела спиртосодержащая жидкость

Фото: скриншот из социальной сети

В Казани произошло возгорание в цехе по производству автохимии около Горьковского шоссе, на улице Васильченко, 28, корпус 1. Сообщение о пожаре поступило в 16:33, сообщает МЧС РФ по РТ. Ранее СМИ Казани публиковали кадры возгорания.

По данным экстренных служб, на место происшествия были направлены силы и средства тушения. По прибытии установлено, что внутри одноэтажного здания цеха, выполненного из железобетонных плит высотой около шести метров, горела спиртосодержащая жидкость.

По информации МЧС, все находившиеся в здании люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в Набережных Челнах ликвидировали открытое горение в складе в Комсомольском районе.

Наталья Жирнова