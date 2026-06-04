В Казани на улице Васильченко произошел пожар в цехе по производству автохимии
По данным МЧС РФ по РТ, горела спиртосодержащая жидкость
В Казани произошло возгорание в цехе по производству автохимии около Горьковского шоссе, на улице Васильченко, 28, корпус 1. Сообщение о пожаре поступило в 16:33, сообщает МЧС РФ по РТ. Ранее СМИ Казани публиковали кадры возгорания.
По данным экстренных служб, на место происшествия были направлены силы и средства тушения. По прибытии установлено, что внутри одноэтажного здания цеха, выполненного из железобетонных плит высотой около шести метров, горела спиртосодержащая жидкость.
По информации МЧС, все находившиеся в здании люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных. Пострадавших в результате происшествия нет.
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