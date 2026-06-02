Проспект Ямашева и улица Арбузова в Казани встали в «бордовую» пробку из-за ливня

Очевидцы сообщают, что под мостом, который разделяет эти участки дорог, скопилась вода, в которой глохнут автомобили

Проспект Ямашева в сторону Азино и улица Академика Арбузова в сторону Ново-Савиновского района в Казани встали в «бордовую» пробку из-за ливня, следует из данных «Яндекс Карт». Очевидцы сообщают, что под мостом, который разделяет эти участки дорог, скопилась вода, в которой глохнут автомобили и блокируют проезд.

При этом некоторые участники движения заявляют, что вода не доходит и до бампера, поэтому не понимают причину паники и образования такой пробки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно онлайн-картам, в сторону Азино автомобили стоят почти от ТЦ «Парк Хаус» вплоть до Казанской государственной ветеринарной академии и моста. В сторону Ново-Савиновского района заблокировано движение начиная от Агропромышленного комплекса. Обе пробки растянулись более чем на 3,5 километра.

Наталья Жирнова