Проспект Ямашева и улица Арбузова в Казани встали в «бордовую» пробку из-за ливня
Очевидцы сообщают, что под мостом, который разделяет эти участки дорог, скопилась вода, в которой глохнут автомобили
Проспект Ямашева в сторону Азино и улица Академика Арбузова в сторону Ново-Савиновского района в Казани встали в «бордовую» пробку из-за ливня, следует из данных «Яндекс Карт». Очевидцы сообщают, что под мостом, который разделяет эти участки дорог, скопилась вода, в которой глохнут автомобили и блокируют проезд.
При этом некоторые участники движения заявляют, что вода не доходит и до бампера, поэтому не понимают причину паники и образования такой пробки.
Согласно онлайн-картам, в сторону Азино автомобили стоят почти от ТЦ «Парк Хаус» вплоть до Казанской государственной ветеринарной академии и моста. В сторону Ново-Савиновского района заблокировано движение начиная от Агропромышленного комплекса. Обе пробки растянулись более чем на 3,5 километра.
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