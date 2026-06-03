Сотрудники МВД по РТ поймали граждан, подделывавших документы мигрантам для трудоустройства

За два года группа незаконно легализовала более 2,7 тыс. мигрантов

Фото: Айдар Раманкулов

Сотрудники Департамента миграционной безопасности Миграционной службы МВД России вместе с МВД по Татарстану и региональным УФСБ России пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операция проводилась при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

По ее словам, участники группы изготавливали поддельные документы о найме жилья и трудоустройстве иностранных граждан, которые затем использовались для легализации мигрантов.

Предполагаемыми организаторами этой криминальной схемы являются гражданки одной из стран ближнего зарубежья. Они рекламировали свои незаконные услуги в социальных сетях, собирали документы и распределяли полученные средства.

В состав группы также входили ранее судимые россияне, которые занимались регистрацией иностранцев в так называемых «резинках» и заключали с ними фиктивные трудовые договоры. По имеющимся данным, за два года таким образом были незаконно легализованы более 2 700 мигрантов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 285 и 322.1 УК РФ. Пяти фигурантам дела назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-начальник отдела участковых ОП «Танкодром» признался в получении взяток от иностранцев.

Никита Егоров