Приговор экс-начальнику ГАИ Сарманово вступил в силу

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Накануне Сармановский райсуд признал законным и обоснованным приговор мирового суда по делу о мелкой взятке, получателями которой признаны бывший врио начальника районного отделения ГАИ, майор Радик Шамсиев и его напарник — старший лейтенант Радик Салимов. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Согласно приговору, за несоставление протокола о нарушении ПДД гаишники получили незаконное вознаграждение в 6,9 тыс. рублей, за что наказаны уголовными штрафами — Шамсиев в 19,8 тыс. рублей, Салимов — в 20,8 тыс. рублей.

В мировом и районном судах сотрудники полиции настаивали на оправдании. Настаивали, что денег у водителя в ранге подполковника МЧС не требовали и выдвигали версию — дескать, он имеет «зуб» на их службу.

Гособвинение на этом процессе поддерживал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков. В прениях он просил для подсудимых наказание в виде уголовных штрафов по 190 тыс. рублей и частное определение в адрес руководства МВД республики.

Судом установлено, что в июле прошлого года ныне осужденные остановили водителя на трассе и обвинили в выезде на встречную полосу в нарушение временной разметки и дорожных знаков, дальше «пробили» по базе в МВД и сообщили, что это нарушение ПДД совершено второй раз за год, а потому грозит лишение прав.

Как рассказывал в суде сам автомобилист — подполковник МЧС, ему предложили отдать за освобождение от ответственности 7 тыс. рублей, и чтобы собрать эти деньги пришлось ездить в ближайший магазин с банкоматом — без прав, которые остались «в залоге» у инспекторов.

Уголовное дело по этой истории было возбуждено только в феврале 2020 года. Утверждал обвинение гаишникам лично прокурор Татарстана после того, как двое его подчиненных отказались.