Глава «Росатома» сообщил об украинской атаке с помощью дрона на Запорожскую АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о нападении украинского дрона-камикадзе на Запорожскую АЭС, передает «Интерфакс». Атака произошла в субботу днем и стала первой зафиксированной попыткой целенаправленного повреждения основного оборудования станции.

По словам руководителя атомной корпорации, беспилотник поразил здание машинного зала шестого энергоблока, после чего произошла детонация. В результате взрыва основное оборудование осталось неповрежденным, однако в стене машинного зала образовалась пробоина.

Дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает версию случайного попадания. Такие системы управления позволяют обойти средства радиоэлектронной борьбы.

— Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше — удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности? — добавил глава «Росатома».

Наталья Жирнова