В Мордовии двум жителям Саранска предъявили обвинение в диверсии на железной дороге

Задание они получили через мессенджер Telegram от неизвестного человека, который, по версии правоохранителей, действовал в интересах Украины

В Мордовии двум жителям Саранска, одному из которых 18 лет, а другому 17 лет, предъявили обвинение в диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, ночью 2 мая 2026 года они по предварительной договоренности подожгли релейный шкаф на перегоне Ялга — Саранск Куйбышевской железной дороги. За это им обещали 35 тысяч рублей. Поврежденный объект отвечает за безопасность движения поездов.

Следствие установило, что задание обвиняемые получили через мессенджер Telegram от неизвестного человека, который, по версии правоохранителей, действовал в интересах Украины. Подозреваемых задержали сразу после поджога сотрудники УФСБ по Мордовии. В ходе расследования провели обыски, допросы и экспертизы. Суд отправил 18-летнего фигуранта в СИЗО, а 17-летнего — под домашний арест.



Наталья Жирнова