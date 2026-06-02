Более 10 граждан ждет суд за кражу 33 млн рублей у банков в Татарстане

Соучастники представляли поддельные справки о доходах и брали деньги в долг

Фото: Динар Фатыхов

Прокуроры Татарстана утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 граждан. Их обвиняют в мошенничестве и изготовлении поддельных документов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, за два с лишним года обвиняемые похитили свыше 33 млн рублей у банков, расположенных в Татарстане. Находясь в офисах учреждений, соучастники представляли ложные сведения о своей платежеспособности, прилагая поддельные справки о доходах. На основании фиктивных документов банки выдавали им деньги, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что татарстанец, распространявший вирус под видом игры, предстанет перед судом.

Никита Егоров