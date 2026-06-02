Более 10 граждан ждет суд за кражу 33 млн рублей у банков в Татарстане
Соучастники представляли поддельные справки о доходах и брали деньги в долг
Прокуроры Татарстана утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 граждан. Их обвиняют в мошенничестве и изготовлении поддельных документов.
Как сообщила пресс-служба ведомства, за два с лишним года обвиняемые похитили свыше 33 млн рублей у банков, расположенных в Татарстане. Находясь в офисах учреждений, соучастники представляли ложные сведения о своей платежеспособности, прилагая поддельные справки о доходах. На основании фиктивных документов банки выдавали им деньги, которыми они распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что татарстанец, распространявший вирус под видом игры, предстанет перед судом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».