Дело о ДТП с питбайком в Татарстане, где погиб подросток, дойдет до Бастрыкина

Глава Следкома России потребовал отчет о ходе расследования обстоятельств гибели 14-летней девочки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад у татарстанского отделения СК о расследовании обстоятельств гибели 14-летней девочки, которая разбилась на питбайке в Бугульминском районе Татарстана. Доклад предоставит глава СУ СК по РТ Валерий Липский.

Трагедия произошла накануне в селе Старое Исаково. Подросток, не имевшая водительских прав, управляла питбайком. В результате потери управления питбайк врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП водитель питбайка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Пассажир транспорта — 13-летний мальчик — был госпитализирован с различными травмами.

На данный момент расследование уголовного дела ведется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, незадолго до происшествия родители пострадавшего мальчика приобрели питбайк, которым управляла несовершеннолетняя соседка.



Наталья Жирнова