В Казани погиб рабочий при проведении капремонта — идет проверка прокуратуры
Мужчина упал с пятого этажа
2 июня 2026 года в Казани на улице Восстания мужчина упал с пятого этажа во время капремонта многоквартирного дома. От полученных травм он скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Прокуратура Ново‑Савиновского района начала проверку: она выяснит, соблюдались ли правила охраны труда. По предварительным данным, погибший работал в ООО «Квартал» без трудового договора.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, которое привело к смерти человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Прокуратура района контролирует расследование.
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