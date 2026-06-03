В Казани погиб рабочий при проведении капремонта — идет проверка прокуратуры

Мужчина упал с пятого этажа

Фото: Реальное время

2 июня 2026 года в Казани на улице Восстания мужчина упал с пятого этажа во время капремонта многоквартирного дома. От полученных травм он скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Прокуратура Ново‑Савиновского района начала проверку: она выяснит, соблюдались ли правила охраны труда. По предварительным данным, погибший работал в ООО «Квартал» без трудового договора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, которое привело к смерти человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Прокуратура района контролирует расследование.

Наталья Жирнова