В ДТП в Сармановском районе погибли два человека, еще трое, включая детей, получили травмы

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Corolla

В Сармановском районе Татарстана в результате ДТП погибли два человека, еще несколько получили травмы. Об этом сообщили в прокуратуре района.

Авария произошла 4 июня примерно в 14:30 на 31-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Corolla.

В результате происшествия 18-летний водитель Lada Granta и его 32-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир отечественного автомобиля, а также трое пассажиров Toyota Corolla, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

На место ДТП прибыл и.о. прокурора Сармановского района Айрат Рахимзянов. Сообщается, что ход процессуальной проверки по факту аварии находится на контроле прокуратуры района.

Ранее прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу 40-летней женщины из Арского района. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.



Наталья Жирнова