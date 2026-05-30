В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти подростка в ДТП с питбайком

По предварительным данным, незадолго до происшествия родители пассажира транспорта — 13-летнего мальчика — приобрели питбайк, которым управляла несовершеннолетняя соседка

В следственном комитете России по Татарстану возбудили уголовное дело по факту ДТП с питбайком, в котором погибла 14-летняя девочка.

Авария произошла накануне в селе Старое Исаково Бугульминского района. Подросток, не имевшая водительских прав, управляла питбайком. В результате потери управления питбайк врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП водитель питбайка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Пассажир транспорта — 13-летний мальчик — был госпитализирован с различными травмами.



На данный момент расследование уголовного дела ведется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, незадолго до происшествия родители пострадавшего мальчика приобрели питбайк, которым управляла несовершеннолетняя соседка.

После происшествия глава Бугульминского района Дамир Фаттахов отреагировал на гибель подростка в ДТП. «В такие моменты непонятно, как найти нужные слова. Но сказать их нужно», — написал глава района в своем канале в «Максе».

