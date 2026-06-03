Рекламу квартир и резиденций вблизи Аракчино признали незаконной

Покупателям обещали «семейную ипотеку под 2,99% на весь срок», но не предупредили о рисках и не рассказали о реальных условиях кредита

Застройщик жилого комплекса «Glorax Экосити» и рекламное агентство «Артокс Медиа» привлекли внимание покупателей квартир обещанием «семейной ипотеки под 2,99% на весь срок», однако не предупредили о рисках и не предоставили информации о реальных условиях кредита.

Как сообщила пресс-служба УФАС по Татарстану, рекламные материалы жилого комплекса транслировались в социальной сети «ВКонтакте», но привлеченное внимание к ставке 2,99% не соответствовало обязательным требованиям рекламы.

Потенциальные покупатели не получили честного предупреждения о необходимости тщательно оценивать свои финансовые возможности и риски. Согласно закону, такое предупреждение должно занимать не менее 5% площади рекламного объявления. В размещенной рекламе отсутствовала ссылка на сайт банка, где клиенты могли бы узнать реальные условия кредита. Все условия, влияющие на окончательную стоимость кредитного предложения, также не были указаны.

Представители Татарстанского УФАС отметили, что реклама обещала выгодные условия, но не предоставляла потребителям необходимую информацию для оценки реальных рисков, что является прямым нарушением законодательства о рекламе финансовых услуг.

В результате реклама ЖК «Glorax Экосити» была признана ненадлежащей. Материалы дела направлены для рассмотрения вопроса о привлечении застройщика и рекламного агентства к административной ответственности.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Никита Егоров