Пять граждан Азербайджана погибли при атаке дронов на суда в Азовском море

В МИД страны подчеркнули, что суда не принадлежат азербайджанскому государству, а пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Ейска

Пять граждан Азербайджана погибли, еще трое получили ранения в результате атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает азербайджанское издание «Apa».

По данным ведомства, ночью 5 июня беспилотники атаковали иностранные грузовые суда «Натра» и «Циркон». На борту двух судов находились 25 граждан Азербайджана. В МИД подчеркнули, что суда не принадлежат азербайджанскому государству.

Как сообщил Гаджизаде, информацию о погибших и пострадавших азербайджанская сторона получила от российских властей. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Ейска.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В МИД Азербайджана заявили, что ведут координацию с государственными органами, дипломатическими представительствами и профильными структурами других стран. Несколько сотрудников посольства республики в России направлены на место происшествия для оказания консульской поддержки и решения вопросов, связанных с возвращением граждан на родину.

Наталья Жирнова