В Набережных Челнах произошел обвал грунта — двух рабочих завалило землей

Пострадавших доставили в больницу

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

На проспекте Яшьлек в Набережных Челнах при проведении земляных работ произошел обвал грунта. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ, двое рабочих оказались завалены землей, их госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Одного спасли очевидцы, а второго — пожарные ПСЧ-54 совместно со спасателями Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России.

Ранее «Реальное время» писало, что в Ключищах на дороге между частными участками образовался провал, растянувшийся на несколько сотен метров и дошедший до пристани. Поверхность земли продолжает опускаться, в начале июня глубина расщелины достигла 2,7 м.

Денис Петров