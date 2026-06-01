Источник: Следком не пускает на СВО главного безопасника «Волга-Автодора»

Арестованному по делу Шевыревых Андрею Черкасину отказано в ходатайстве о заключении контракта с Минобороны

Андрей Черкасин. Фото: Динар Фатыхов

Как сообщают источники «Реального времени», глава службы безопасности компании «Волга-Автодор» и экс-сотрудник МВД Татарстана Андрей Черкасин пытался покинуть СИЗО Татарстана, заключив контракт с Минобороны РФ. Однако Следком блокировал отправку на фронт этого обвиняемого в покушении на убийство Ирины Шевыревой — супруги замдиректора той же компании.

Напомним, последние месяцы главный безопасник и экс-учредитель компании «Волга-Автодор» находится в СИЗО Мензелинска, куда его этапировали, чтобы исключить возможность общения с другими фигурантами дела и их защитниками. Если на старте расследования бывший сотрудник МВД Черкасин категорически отрицал какую-либо причастность к преступлению, то позже написал явку с повинной и заявил, что именно он был инициатором слежки с последующим нападением на Ирину Шевыреву, а супруг и свекор потерпевшей здесь ни при чем.

В своих показаниях Черкасин настаивал — умысла на убийство у него не было — «просил лишь напугать», якобы хотел отвлечь внимание Ивана Шевырева — супруга Ирины и замдиректора компании — от своих собственных действий в этой коммерческой организации. Измененные показания были даны еще в 2025-м году, однако на момент последнего продления меры пресечения оба Шевыревых — свекор и супруг потерпевшей — оставались в статусе обвиняемого и подозреваемого.

Станислав Шевырев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом Верховный суд Татарстана в феврале текущего года посчитал нужным заменить ВИП-дорожнику Станиславу Шевыреву реальный арест домашним, а Советский райсуд Казани в апреле отказался и от этой меры пресечения, установив обвиняемому в покушении на убийство лишь запрет определенных действий, включая выход из дома в вечерние и ночные часы и общение с другими фигурантами дела.

Дело о резонансном покушении на супругу казанского бизнесмена находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина, расследованием занимается 1-й отдел по особо важным делам Следкома по Татарстану.

Напомним, утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Камеры уличного наблюдения зафиксировали и его прибытие к месту будущего преступления на электровелосипеде, и нападение, и отход этого «велокиллера». Его личность силовики установили довольно оперативно: экс-сотрудник МЧС Рафис Султанов после преступления покинул Татарстан на автомобиле брата другого фигуранта дела Бурихона Хамидова, но уже через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался сразу в двух нападениях на Ирину Шевыреву — с нанесением ножевых и более раннем наезде на электросамокате.



В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал — получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно. Озвучивал и цифру — якобы за убийство были обещаны 40 млн рублей.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под домашним арестом и госзащитой находится Булат Галлямов, работавший в службе безопасности «Волга-Автодора» девять лет до задержания. Под стражей — глава службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и Бурихон Хамидов, неофициально работавший в той же организации. Его брат объявлен в международный розыск. Мужу потерпевшей Ивану Шевыреву избрали подписку в ранге подозреваемого, у его отца Станислава, которого силовики изначально считали заказчиком преступления, — запрет определенных действий.

Официальную версию следствия о мотиве заказного преступления силовики ни разу не озвучивали.