Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена спустя полтора часа
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется
Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена спустя полтора часа после объявления. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется с 03:05 по московскому времени.
Аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов из-за введенных ограничений.
Напомним, на днях в Татарстане объявляли ракетную опасность.
