Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена спустя полтора часа

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется

Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена спустя полтора часа после объявления. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется с 03:05 по московскому времени.

Аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов из-за введенных ограничений.

Напомним, на днях в Татарстане объявляли ракетную опасность.

Зульфат Шафигуллин