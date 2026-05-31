Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена спустя полтора часа

06:55, 31.05.2026

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется

Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена спустя полтора часа после объявления. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется с 03:05 по московскому времени.

Аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов из-за введенных ограничений.

Напомним, на днях в Татарстане объявляли ракетную опасность.

Зульфат Шафигуллин

