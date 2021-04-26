В Казани вынесли приговор по афере с чисткой акватории водохранилища

Фото: "Реальное время"

Условными сроками в 3 года и штрафами в 100 тысяч рублей наказал сегодня Вахитовский суд Казани руководителей ООО «Телесвязь» Рашида Макова и Александра Лазарева. Они признаны виновными в мошенничестве с ущербом бюджету свыше 1 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В прениях гособвинитель, помощник прокурора Вахитовского района Казани Айрат Ибрагимов просил посадить коммерсантов на 3,5 года в колонию общего режима.

Напомним, вину Лазарев и Маков признали еще в ходе предварительного следствия. Согласно приговору, в 2019 году с их фирмой был заключен госконтракт на очистку акватории и берегов Куйбышевского водохранилища на территории Татарстана за 2,2 млн рублей. Полностью работы были выполнены лишь на бумаге. При этом 1,3 млн рублей были обналичены через сторонние организации и похищены.