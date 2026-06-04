В Казани на улице Спартаковской рухнул строительный кран

В момент происшествия людей внутри крана не было — техника управлялась дистанционно

Фото: Артем Дергунов

В Казани на строительной площадке жилого дома на улице Спартаковской произошло падение строительного крана. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, включая бригаду скорой помощи, сообщает МЧС РФ по РТ.

По данным МЧС Татарстана, в момент происшествия людей внутри крана не было — техника управлялась дистанционно. Также под конструкцией никого не находилось. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее в Казани погиб рабочий при проведении капремонта — идет проверка прокуратуры. Известно, что мужчина упал с пятого этажа.

Наталья Жирнова