Спецслужбы предотвратили теракт в Туапсе

Были задержаны двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний

Следственный комитет России сообщил о предотвращении теракта в Краснодарском крае. Двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, обвиняются в подготовке террористического акта.

По данным следствия, в марте 2026 года 18-летний молодой человек вступил в переписку с представителем запрещенной в России террористической организации через мессенджер. Куратор предложил юноше за денежное вознаграждение от $300 до $500 изготовить самодельное взрывное устройство для теракта в Туапсе.

Парень согласился и втянул в это своего 17-летнего друга. Они сфотографировали и сняли на видео здание, которое планировали взорвать, а также системы охраны вокруг него. За это куратор перевел им первые $30.

Молодые люди успели сделать взрывчатку и подготовить все для подрыва здания, где было много людей. Но их остановили сотрудники ФСБ. На допросе задержанные признались в содеянном и сейчас находятся под арестом.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в 2025 году 273 террористических акта, задержав свыше 2 тыс. бандитов и их пособников.



Наталья Жирнова