Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов отреагировал на гибель подростка в ДТП на питбайке

22:28, 29.05.2026

«В такие моменты непонятно, как найти нужные слова. Но сказать их нужно», — написал глава района в своем канале в «Максе».

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов отреагировал на гибель 14-летней девочки в ДТП на питбайке. Авария произошла 29 мая в селе Старое Исаково. Пассажир — 13-летний мальчик — был госпитализирован с серьезными травмами. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга

— В такие моменты непонятно, как найти нужные слова. Но сказать их нужно, — написал глава района в своем канале в «Максе».

Фаттахов призвал родителей к открытому диалогу с детьми о правилах безопасности. По его словам, особое внимание следует уделить объяснению необходимости соблюдения возрастных ограничений при управлении любыми транспортными средствами.

— Правоохранительные органы ведут соответствующую работу на месте трагедии. Мои глубочайшие соболезнования семье и близким, которые потеряли ребенка, — сказал глава района.

Наталья Жирнова

