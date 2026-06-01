В Татарстане виновника столкновения двух катеров приговорили к 2,5 года принудительных работ

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане суд приговорил 40-летнего мужчину к 2,5 года принудительных работ и лишил права управлять водным транспортом на 2 года.

Как сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России, в августе 2025 года осужденный вечером, будучи пьяным, управлял катером Slider 210. В итоге его судно столкнулось с катером «Тактика 600К» на Казанке вблизи базы стоянки маломерных судов. В результате происшествия судоводителю «Тактики 600К» причинен тяжкий вред здоровью.



Никита Егоров