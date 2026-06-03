Татарстанца ждет суд за допуск к станку сотрудника без проведения инструктажа

Обвиняемый нарушил требования охраны труда

В Татарстане 46-летнего мастера производства в Елабуге обвинили в нарушении требований охраны труда.

Как сообщила пресс-служба СКР по Татарстану, 1 октября 2025 года обвиняемый допустил к работе на конвейерной линии сотрудника, который не прошел соответствующий инструктаж по охране труда. В результате последний получил травму головы, причинившую тяжкий вред здоровью.

Следователи уже направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД по Татарстану поймали граждан, подделывавших документы мигрантам для трудоустройства.

Никита Егоров