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Ночью в Татарстане вводили режим ракетной опасности

06:57, 05.06.2026

Ограничения действовали чуть больше часа, все три аэропорта в республике временно приостанавливали работу

Ночью в Татарстане вводили режим ракетной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

Ночью на территории Татарстана вводили режим «Ракетная опасность». Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали чуть больше часа. Все три аэропорта в республике — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — временно приостанавливали работу.

Сейчас все ограничения на территории Татарстана сняты.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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