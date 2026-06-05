Ночью в Татарстане вводили режим ракетной опасности

Ограничения действовали чуть больше часа, все три аэропорта в республике временно приостанавливали работу

Фото: скриншот приложения МЧС

Ночью на территории Татарстана вводили режим «Ракетная опасность». Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали чуть больше часа. Все три аэропорта в республике — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — временно приостанавливали работу.

Сейчас все ограничения на территории Татарстана сняты.

Зульфат Шафигуллин