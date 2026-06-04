В Казани ликвидировано открытое горение на складе на улице Васильченко
Об этом сообщили в МЧС РФ по РТ
В Казани ликвидировано открытое горение на складе на улице Васильченко в 18:21 мск. Об этом сообщили в МЧС РФ по РТ
Пожарные продолжают работу на месте происшествия для полной ликвидации последствий возгорания и проверки территории. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, что в Казани произошло возгорание в цехе по производству автохимии около Горьковского шоссе, на улице Васильченко, 28, корпус 1. Внутри одноэтажного здания цеха, выполненного из железобетонных плит высотой около шести метров, горела спиртосодержащая жидкость.
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