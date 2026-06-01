В Татарстане подростка использовали для ограбления дома на четыре миллиона рублей
С декабря 2025 года неизвестные, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, оказывали психологическое давление на 16-летнего сына хозяев жилья
В конце мая в одном из населенных пунктов Тукаевского района злоумышленник проник в частный дом и украл ценности на сумму более 4 млн рублей. Среди похищенного — деньги и дорогие швейцарские часы, сообщает прокуратура РТ.
По данным следствия, преступление стало возможным в результате воздействия на 16-летнего сына хозяев дома. С декабря 2025 года неизвестные, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, оказывали психологическое давление на подростка. В день кражи его убедили оставить ключ от дома в условленном месте и уйти на школьное мероприятие.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», расследование контролирует прокуратура района.
Ранее в Казани задержали вора, который совершил серию краж на 100 тыс. рублей.
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