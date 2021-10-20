В Казани оправдали обвиняемого во взятке 400 тысяч рублей

Фото: "Реальное время"

Из-под стражи в зале Московского райсуда Казани освободили сегодня экс-руководителя ФГУ «Средволгаводхоз» Артема Филиппова. Это произошло после оглашения оправдательного приговора, передает журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель просил для подсудимого 10 лет колонии общего режима за получение взятки в 400 тысяч рублей и присвоение премиальных на 363 тысячи.

Суд посчитал эти обвинения недоказанными.

В прокуратуре уже сообщили, что намерены обжаловать оправдательный приговор.

Под стражей Филиппов провел год и четыре месяца, в ходе судебного процесса клялся в невиновности здоровьем своих детей, а его адвокат представлял документы, подтверждающие алиби обвиняемого на те дни, когда тот, по версии следствия, встречался с взяткодателями.

Напомним, о даче взятки Филиппову в суде заявляли руководители казанского ООО «Телесвязь», уже осужденные за хищение 1,4 млн рублей, выделенных для очистки берегов и акватории Куйбышевского водохранилища в рамках нацпроекта «Экология».