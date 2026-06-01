В Татарстане произошло два смертельных ДТП: одно с грузовиком, а второе — с двумя иномарками

Оба происшествия случились из-за выхода на встречную полосу

В Татарстане в первый день лета произошло два серьезных ДТП со смертельным исходом, сообщает Госавтоинспекция республики. Первое ДТП случилось на 246-м километре трассы Казань — Оренбург в Альметьевском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia вышел на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». В это же время аналогичный маневр выполнял водитель автомобиля Renault. В результате автомобили столкнулись лоб в лоб.

В результате аварии водитель Kia скончался на месте от полученных травм. Трое пассажиров Renault получили травмы различной степени тяжести.

Второе ДТП произошло в Высокогорском районе. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу без цели обгона, где столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Помимо этого, в Казани сегодня днем в ДТП пострадала 13-летняя девочка. Авария случилась на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Сибгата Хакима (видео).

Наталья Жирнова