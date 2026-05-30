В Казани под суд попал водитель, сбивший мать с двумя детьми

Уголовное дело передано в Приволжский районный суд города для рассмотрения по существу

Фото: Айдар Раманкулов

Прокуратура Казани направила в суд уголовное дело против 62-летнего жителя Сабинского района. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью людей.

Авария случилась 18 сентября 2025 года около полудня на улице Технической. Мужчина за рулем Volvo не заметил семью на пешеходном переходе возле дома №5в и сбил ее. В результате ДТП пострадали девушка 2003 года рождения, которая в момент аварии переносила на руках годовалую дочь и вела за руку еще одного маленького ребенка. Всем троим потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело передано в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Наталья Жирнова