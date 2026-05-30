Все новости
В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

05:33, 30.05.2026

Ограничения действуют с 05.06 по мск

Фото: скриншот приложения МЧС

Режим «Беспилотная опасность» введен на всей территории Татарстана. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения по республике действуют с 05.06 по московскому времени.

Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Казани. Прием и вылет воздушных судов приостановлен.

Ранее днем 29 мая по Татарстану была объявлена ракетная опасность.

Зульфат Шафигуллин

