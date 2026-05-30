В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт
Ограничения действуют с 05.06 по мск
Режим «Беспилотная опасность» введен на всей территории Татарстана. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения по республике действуют с 05.06 по московскому времени.
Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Казани. Прием и вылет воздушных судов приостановлен.
Ранее днем 29 мая по Татарстану была объявлена ракетная опасность.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».