Мошенники похитили ценности на 70 миллионов рублей у семьи из Альметьевска
Участники преступления сами оказались обманутыми телефонными мошенниками, действовавшими под видом сотрудников госорганов
В Татарстане раскрыто масштабное мошенничество с ущербом более 70 миллионов рублей. Сотрудники МВД задержали участников преступной схемы, жертвами которой стали пожилая семья из Альметьевска и трое молодых людей из разных городов России.
По данным МВД, участники преступления — жительница Альметьевска и двое молодых людей из Королева и Сызрани в возрасте 18 и 20 лет — сами оказались обманутыми телефонными мошенниками, действовавшими под видом сотрудников госорганов. Под предлогом проверок и защиты от якобы взлома «Госуслуг» злоумышленники убедили их установить приложения для видеосвязи и выполнять инструкции.
Жертвами схемы стали пожилая семья из Альметьевска и трое молодых людей из разных городов России.
В результате обмана аферисты получили доступ к дому пожилого жителя Альметьевска, где хранились ценности на сумму более 70 млн рублей. Преступление было раскрыто после того, как знакомый семьи заметил посторонних в доме. Задержанные дали признательные показания, возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее полиция рассказала о трех этапах работы дистанционных мошенников.
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