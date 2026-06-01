В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего из-за падения на него ведра с цементом

В Следкоме Татарстана возбудили уголовное дело после смертельного несчастного случая на производстве. Трагедия произошла 22 мая в Советском районе Казани во время ремонта водопроводных сетей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, во время выполнения работ ведро с цементом, которое перемещалось с помощью экскаватора, сорвалось и упало на 51-летнего работника. Полученные травмы оказались смертельными — спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при проведении работ.

Наталья Жирнова