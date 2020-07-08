В Татарстане экс-начальника ГАИ Сарманово осудили за взятку

Сегодня в Сарманово финишировал судебный процесс над бывшим врио начальника районного отделения ГАИ майором Радиком Шамсиевым и его напарником — старшим лейтенантом Радиком Салимовым. Обоих мировой суд признал виновными в получении мелкой взятки в 6,9 тыс. рублей за несоставление протокола о нарушении ПДД, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Шамсиева суд наказал штрафом в 19,8 тыс. рублей, вину Салимову оценил на тысячу больше — 20,8 тыс. рублей.

Напомним, в прениях гособвинитель по этому делу, прокурор РТ Илдус Нафиков просил мировой суд признать обоих виновными в мелком взяточничестве и наказать штрафами по 190 тыс. рублей, а также вынести частное определение в адрес руководства МВД.

Сами обвиняемые в последнем слове просили суд оправдать их. Настаивали, что денег у водителя в ранге подполковника МЧС не требовали и выдвигали версию — дескать, он имеет «зуб» на их службу.

По версии следствия, подполковника за рулем обвиняемые остановили на трассе в июле прошлого года и обвинили в выезде на встречную полосу в нарушении временной разметки и дорожных знаков, дальше «пробили» по базе МВД и сообщили, что это нарушение ПДД совершено второй раз за год, а потому водителю грозит лишение прав.

Как рассказывал в суде сам водитель, ему предложили отдать за освобождение от ответственности 7 тыс. рублей, и, чтобы собрать эти деньги, пришлось ездить в ближайший магазин с банкоматом — без прав, которые остались «в залоге» у инспекторов.

Уголовное дело по этой истории было возбуждено только в феврале 2020 года. Утверждал обвинение гаишникам лично прокурор Татарстана, двое его подчиненных отказались.