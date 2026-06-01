В Казани 13-летняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком — видео

Судя по записям видеонаблюдения, водитель продолжил движение после наезда на ребенка на пешеходном переходе

В Казани сегодня днем в ДТП пострадала 13-летняя девочка. Авария случилась на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Сибгата Хакима, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, чей стаж за рулем уже более пяти лет, двигался по улице Фатыха Амирхана со стороны улицы Чистопольской. При повороте направо на улицу Сибгата Хакима он не уступил дорогу девочке-подростку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Судя по записям видеонаблюдения, водитель продолжил движение после наезда на ребенка.

В результате девочка получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую экстренно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МВД по Татарстану.

Наталья Жирнова