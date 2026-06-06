За ночь над Россией и Абхазией сбили 376 БПЛА
Утром масштабной атаке подвергся Санкт-Петербург — губернатор Александр Беглов попросил жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицу
За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. БПЛА также сбили над Абхазией.
Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, акваториями Азовского и Черного морей.
Утром масштабной атаке подвергся Санкт-Петербург — губернатор Александр Беглов попросил жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицу
— Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно, — сообщили он в канале в «Максе».
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