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Происшествия

В результате ДТП в Агрызском районе Татарстана погиб ребенок

17:10, 06.06.2026

Еще трое детей пострадали

В результате ДТП в Агрызском районе Татарстана погиб ребенок
Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В результате ДТП в Агрызском районе Татарстана погибла 13-летняя девочка. Еще троих детей с различными травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

ЧП произошло сегодня около 13:25 на 6 км автодороги Агрыз — Красный Бор. Водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением, и автомобиль опрокинуло в кювет.

предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Организована проверка, на место выехал заместитель прокурора Агрызского района Антон Поляков.

Денис Петров

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