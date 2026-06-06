В результате ДТП в Агрызском районе Татарстана погиб ребенок
Еще трое детей пострадали
В результате ДТП в Агрызском районе Татарстана погибла 13-летняя девочка. Еще троих детей с различными травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
ЧП произошло сегодня около 13:25 на 6 км автодороги Агрыз — Красный Бор. Водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением, и автомобиль опрокинуло в кювет.
Организована проверка, на место выехал заместитель прокурора Агрызского района Антон Поляков.
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