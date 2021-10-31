Цитаты недели: Шаймиев — о важности переписи, Галимова — о локдауне по-татарстански, Моргенштерн — о Дне Победы

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О переписи и национальном самосознании

Сошлюсь на себя: если я родился татарином, считаю себя татарином, то, не поддаваясь посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания. Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому, значит, у него не хватает воли быть тем, кем он родился, или он просто подстраивается под непонятные обстоятельства.

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев обратился к жителям республики по случаю проведения Всероссийской переписи населения. По его словам, участие в переписи — это долг граждан и их ответственность перед другими поколениями, и, помимо всего прочего, возможность выразить себя и свою гражданскую позицию.



О нерабочих днях в Татарстане

Я бы вообще не называла это локдауном. С точки зрения полного понятия этого слова у нас не локдаун, а такая форма, которая позволяет продолжать деятельность. Да, есть некоторые ограничения. Но мы все-таки стараемся продолжить жизнедеятельность для предприятий, организаций, в том числе для бизнеса.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова еще до того, как стало известно, что нерабочие дни в республике не закончатся 7 ноября, как ожидалось, а продолжатся до улучшения эпидобстановки, заявила, что говорить о локдауне не совсем корректно. Тем не менее с 30 октября в регионе ограничительные меры стали жестче. Комендантского часа не ввели, но работу некоторых объектов в ночное время ограничили — с 23.00 до 06.00 в магазин или кафе сходить татарстанцам не удастся.



Об уроках природы

Нас сегодня природа учит заботиться друг о друге. Вот этот момент, наверное, нам нужно с вами действительно всем понять.

Такое высказывание прозвучало от вице-премьера РТ, руководителя республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейлы Фазлеевой на брифинге, где власти разъяснили, как будет жить Татарстан до улучшения эпидемиологической обстановки. По ее мнению, пандемия коронавируса должна научить людей заботиться о ближних и людях вокруг. Это осталось признать и принять и начать осознанно соблюдать ограничения, чтобы предотвратить цепочку распространения COVID-19.



О недопустимости президентства в регионах

В регион приехал, там говорят: у нас все, губернатора не будет, будет глава. Вполне возможно. Если в уставе [региона] написано, пожалуйста, это оставляйте, за исключением одной истории — со словом «президент».

Один из авторов законопроекта об обозначении высших должностных лиц в регионах исключительно как «глава субъекта РФ» председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников твердо отстаивает свою позицию — президент в России может быть только один. В нижней палате российского парламента уже представили позицию Госсовета РТ, депутаты которого единогласно не поддержали инициативу федералов. Они хотят сохранить в названии высшего должностного лица республики слово «президент». В Кремле к позиции татарстанских парламентариев отнеслись уважительно, но обратили внимание, что это всего лишь мнение, которое все учтут при рассмотрении законопроекта в Госдуме.



О «дедушке» казанского краеведения

Жаржевский — это глыба, это бренд. Когда мы пишем какую-либо статью, то сто раз все перепроверим, включаем внутреннего цензора, чтобы, не дай Бог, Лев Моисеевич не нашел бы там ошибки и не сыронизировал по этому поводу. Я думаю, что его имя станет таким же нарицательным, как Загоскин, Пинегин, Худяков, Фролов. Мы счастливые люди, потому что мы соприкоснулись с таким человеком. Его любили все. Это был добрый, умный, мудрый человек.

На этой неделе Казань простилась с известным краеведом, публицистом, блогером, экспертом и автором «Реального времени» Львом Жаржевским. На прощальную церемонию пришли его друзья, коллеги и поклонники его творчества. Краевед и экскурсовод Айдар Садыков заявил, что столица Татарстана потеряла не только знатока истории, но и полиглота, яркую личность, настоящего интеллигента.



О неритмичной вакцинации

Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы.

Так на вопросы журналистов о дефиците вакцин от коронавируса в некоторых регионах отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С проблемой на этой неделе столкнулись сразу несколько субъектов — запасы «Спутника Лайт» иссякли в Санкт-Петербурге, Воронежской и Вологодской областях, Пермском и Красноярском краях, в Кургане. Официальный представитель Кремля заверил, что ситуация разрешится в ближайшее время. Его слова позже подтвердил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



О катастрофической ситуации с гибелью детей на дорогах

Количество пострадавших детей неуклонно снижается, оно по отношению к 2016 году сократилось на треть. Но количество погибших детей в этом году — это действительно, я считаю, катастрофа. 11 детишек мы потеряли. В более чем половине случаев вина была самих взрослых, если бы они не нарушили ПДД, то, я думаю, дети бы не погибли.

Грустную статистику гибели детей на дорогах в Татарстане за первые девять месяцев 2021-го озвучил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ Ленар Габдурахманов. Несмотря на то, что по сравнению с январем — сентябрем 2020 года общая ситуация с аварийностью улучшилась, показатели детской смертности в результате ДТП Госавтоинспекцию удручают. Все погибшие дети были пассажирами автомобилей, и большинство из них погибли по вине водителей, пренебрегших правилами безопасности несовершеннолетних.



О непонимании, зачем праздновать День Победы

Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, который состоялся уже сколько, 76 лет назад, по-моему, и до сих пор из года в год тратятся на это миллионы. <...>. Наверное, гордиться просто нечем, поэтому. Вспоминать уже каждый год почти на протяжении века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря. Круто, молодцы! Но двигайтесь еще дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но нет, что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад.

Скандально известный рэпер Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что не понимает, зачем страна и россияне до сих празднуют 9 Мая. Высказыванием Моргенштерна заинтересовался Следком — глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве проверить слова рэпера, так как ветераны посчитали слова артиста оскорбляющими историческую память тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. В Кремле же высказывание артиста списали на пробелы в образовании и посоветовали ему поговорить с ветеранами о важности празднования Дня Победы. Сам Моргенштерн за свои слова извинился — он не хотел никого обидеть. По словам исполнителя, высказывание вырвано из контекста фразы, сказанной им в интервью Собчак.

