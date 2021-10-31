Цитаты недели: Шаймиев — о важности переписи, Галимова — о локдауне по-татарстански, Моргенштерн — о Дне Победы
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О переписи и национальном самосознании
Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев обратился к жителям республики по случаю проведения Всероссийской переписи населения. По его словам, участие в переписи — это долг граждан и их ответственность перед другими поколениями, и, помимо всего прочего, возможность выразить себя и свою гражданскую позицию.
О нерабочих днях в Татарстане
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова еще до того, как стало известно, что нерабочие дни в республике не закончатся 7 ноября, как ожидалось, а продолжатся до улучшения эпидобстановки, заявила, что говорить о локдауне не совсем корректно. Тем не менее с 30 октября в регионе ограничительные меры стали жестче. Комендантского часа не ввели, но работу некоторых объектов в ночное время ограничили — с 23.00 до 06.00 в магазин или кафе сходить татарстанцам не удастся.
Об уроках природы
Такое высказывание прозвучало от вице-премьера РТ, руководителя республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейлы Фазлеевой на брифинге, где власти разъяснили, как будет жить Татарстан до улучшения эпидемиологической обстановки. По ее мнению, пандемия коронавируса должна научить людей заботиться о ближних и людях вокруг. Это осталось признать и принять и начать осознанно соблюдать ограничения, чтобы предотвратить цепочку распространения COVID-19.
О недопустимости президентства в регионах
Один из авторов законопроекта об обозначении высших должностных лиц в регионах исключительно как «глава субъекта РФ» председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников твердо отстаивает свою позицию — президент в России может быть только один. В нижней палате российского парламента уже представили позицию Госсовета РТ, депутаты которого единогласно не поддержали инициативу федералов. Они хотят сохранить в названии высшего должностного лица республики слово «президент». В Кремле к позиции татарстанских парламентариев отнеслись уважительно, но обратили внимание, что это всего лишь мнение, которое все учтут при рассмотрении законопроекта в Госдуме.
О «дедушке» казанского краеведения
На этой неделе Казань простилась с известным краеведом, публицистом, блогером, экспертом и автором «Реального времени» Львом Жаржевским. На прощальную церемонию пришли его друзья, коллеги и поклонники его творчества. Краевед и экскурсовод Айдар Садыков заявил, что столица Татарстана потеряла не только знатока истории, но и полиглота, яркую личность, настоящего интеллигента.
О неритмичной вакцинации
Так на вопросы журналистов о дефиците вакцин от коронавируса в некоторых регионах отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С проблемой на этой неделе столкнулись сразу несколько субъектов — запасы «Спутника Лайт» иссякли в Санкт-Петербурге, Воронежской и Вологодской областях, Пермском и Красноярском краях, в Кургане. Официальный представитель Кремля заверил, что ситуация разрешится в ближайшее время. Его слова позже подтвердил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
О катастрофической ситуации с гибелью детей на дорогах
Грустную статистику гибели детей на дорогах в Татарстане за первые девять месяцев 2021-го озвучил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ Ленар Габдурахманов. Несмотря на то, что по сравнению с январем — сентябрем 2020 года общая ситуация с аварийностью улучшилась, показатели детской смертности в результате ДТП Госавтоинспекцию удручают. Все погибшие дети были пассажирами автомобилей, и большинство из них погибли по вине водителей, пренебрегших правилами безопасности несовершеннолетних.
О непонимании, зачем праздновать День Победы
Скандально известный рэпер Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что не понимает, зачем страна и россияне до сих празднуют 9 Мая. Высказыванием Моргенштерна заинтересовался Следком — глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве проверить слова рэпера, так как ветераны посчитали слова артиста оскорбляющими историческую память тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. В Кремле же высказывание артиста списали на пробелы в образовании и посоветовали ему поговорить с ветеранами о важности празднования Дня Победы. Сам Моргенштерн за свои слова извинился — он не хотел никого обидеть. По словам исполнителя, высказывание вырвано из контекста фразы, сказанной им в интервью Собчак.
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