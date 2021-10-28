Локдаун по-татарстански: нерабочие дни до улучшения эпидобстановки, новые ограничения и QR-правила

Фото: Ринат Назметдинов

До улучшения обстановки

Власти Татарстана, которые на прошлой неделе отказались вводить режим нерабочих дней раньше 30 октября, решили не ограничивать это период установленным на федеральном уровне 7 ноября — нерабочие дни в Татарстане продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки. Такое объявление сегодня сделал республиканский оперштаб.

Никаких комендантских часов не будет, но работу некоторых объектов в ночное время ограничат. С 23.00 до 06.00 в магазин или кафе сходить не получится. График работы общественного транспорта на период нерабочих дней не изменится.

Режим нерабочих дней не коснется предприятий непрерывного цикла и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Татарстана, — они продолжат работать и после 30 октября. В частности, продолжат функционировать и образовательные учреждения республики.



Фото: tatarstan.ru

Лейла Фазлеева: «Нас сегодня природа учит заботиться друг о друге. Вот этот момент, наверное, нам нужно с вами действительно всем понять»

Среди ограничений, ранее не действовавших в Татарстане, вице-премьер РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева объявила следующие:

Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19 или не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Требование о предоставлении лицами старше 18 лет QR-кодов для оказания услуг общепита, за исключением услуг навынос или доставки; для входа и нахождения в ТЦ, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью от 150 кв. метров.

Запрет на проведение всех зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также на проведение иных массовых мероприятий с участием граждан.

Запрет на оказание услуг заведений общепита с 23.00 до 06.00. Исключение — автовокзалы и аэропорты, дорожные пункты за пределами населенных пунктов.

Запрет на работу всех магазинов в ночное время. Исключение — аптеки и АЗС.

Запрет на работу развлекательных комплексов в ТЦ и ярмарок, за исключением розничной торговли на открытых площадках.

Запрет на работу бань в ночное время.

Запрет на нахождение в ТЦ несовершеннолетних без сопровождения родителей или представителей.

— Нас сегодня природа учит заботиться друг о друге. Мы заботимся тем самым друг о друге. Вот этот момент, наверное, нам нужно с вами действительно всем понять, — заявила Фазлеева, комментируя сложившуюся эпидобстановку.

«Это все то, от чего мы сможем отказаться на период эпидемиологического благополучия»

Фото: Максим Платонов

Марина Патяшина: «Это все то, от чего мы сможем с вами отказаться на период эпидемиологического благополучия»

Конкретизировала положения глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она обратила внимание, что ранее требование по самоизоляции распространялось на лиц старше 65 лет, и напомнила, что татарстанцы в возрасте 60+ подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

— Это все то, от чего мы сможем с вами отказаться на период эпидемиологического благополучия, — объяснила перечень объектов, закрываемых или ограниченных в работе, Патяшина. — Я повторяю, это на период эпидемиологического неблагополучия, а не на ближайшие одну или две недели, хотя очень хочется нам всем, чтобы этот период закончился.

Главный санитарный врач по РТ объявила, что ее ведомство приостанавливает ранее выданные 72 разрешения на ночную работу заведений общепита — они выдавались тем, у кого привито больше 80% сотрудников. По ее словам, без их работы татарстанцы могут обойтись, как и без работы развлекательных учреждений.

Патяшина вновь заявила, что ситуация с коронавирусом в Татарстане напряженная — за последнюю неделю заболеваемость выросла сразу на 27%. Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 30 233 случая COVID-19.

«Для того чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью»

Фото: Максим Платонов

Марат Садыков: «Для того чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью»

Слово взял и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он сообщил, что на сегодняшний день в Татарстане развернуто 7,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Из них свободными остаются лишь 9,5%.



— Для того чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью, — заявил глава татарстанского Минздрава. По его словам, добиться улучшения ситуации можно лишь двумя способами — ограничениями и вакцинацией.

К слову, вакцинация от коронавируса на период нерабочих дней в Татарстане останавливаться не будет — жители республики могут сделать прививку в 170 пунктах вакцинации. Пока в республике привито 61,4% от плана, рассказал Садыков.

По последним данным, в Татарстане провакцинировано 1 497 684 человека, из которых 1 019 541 завершил курс вакцинации, то есть получил вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 25 654 человека.

Патяшина же вновь добавила, что в Татарстане охват вакцинацией упал. Но это характерно для всей России, уточнила она.

Татарстан предлагает бизнесу заем под 1%

Фото: tatcenter.ru

Рустем Сибгатуллин: «Нами принято дополнительно решение поддержать категории бизнеса, не охваченные федеральными мерами поддержки»

Затронули власти и болезненный для бизнеса в коронакризис вопрос — меры поддержки. Первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин анонсировал помощь от республиканских властей для отраслей, не охваченных мерами поддержки со стороны федералов.



— Нами принято дополнительно решение поддержать категории бизнеса, не охваченные федеральными мерами поддержки, которые также пострадали от введения ограничительных мер. Это в основном торговля, от которой мы и фиксируем большинство обращений — заявил Сибгатуллин.

Им власти Татарстана предлагают заем под 1% годовых. Сибгатуллин напомнил, что эта мера поддержки продемонстрировала востребованность в прошлом году. Подать заявку татарстанские бизнесмены смогут с 1 ноября по 31 декабря.

— Дальше мы будем следить за ситуацией исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и будем рассматривать вопрос продления приема заявок, — добавил Сибгатуллин.

QR-коды с 15 ноября начнут действовать повсеместно

Усилят в нерабочие дни контроль за соблюдением ограничительных мер. Следить правоохранительные органы намерены и за работой системы QR-кодов, которые, к слову, с 15 ноября в Татарстане будут требоваться повсеместно. Жители республики с середины следующего месяца не смогут попасть без них в театры, кинотеатры, цирк, концертные залы, а также на официальные спортивные и культурные мероприятия.

Без QR-кодов татарстанцев не пустят в кафе, рестораны и столовые. Не понадобятся они при покупке еды навынос, обслуживании в аэропортах, вокзалах или на банкетах. QR-код необходимо предъявить на входе в торговый центр, магазины непродовольственных товаров площадью от 150 «квадратов», бассейны и фитнес-центры.

Фото: tatar-inform.ru

Алексей Соколов: «Сегодня важным направлением в нашей работе является выявление и пресечение фактов изготовления, продажи и использования поддельных сертификатов о вакцинации, QR-кодов»

Заместитель министра внутренних дел по Татарстану — начальник полиции Алексей Соколов предупредил жителей республики, что за подделку QR-кодов грозит ответственность. С 30 октября ведомство начнет массовые проверки по выявлению подобных фактов.

— Сегодня важным направлением в нашей работе является выявление и пресечение фактов изготовления, продажи и использования поддельных сертификатов о вакцинации, QR-кодов. На сегодняшний день выявлено 41 преступление в указанной категории, квалифицированное как мошенничество, мелкое взяточничество, служебный подлог, приобретение, хранение, перевозка поддельного документа, — рассказал Соколов.

Он добавил, что заметно выросло число предложений по продаже сертификатов о вакцинации в социальных сетях и мессенджерах. По его словам, этим занимаются мошенники, которые порой просто берут деньги, но «услугу» не предоставляют.

Татьяна Демина