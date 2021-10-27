Крашенинников: слова «президент» в названии должности руководителя региона России не может быть
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который выступил одним из авторов законопроекта об обозначении высших должностных лиц в регионах исключительно как «глава субъекта РФ», заявил, что слово «президент» не может использоваться для обозначения руководителя региона России.
— В регион приехал, там говорят: у нас все, губернатора не будет, будет глава. Вполне возможно. Если в уставе [региона] написано, пожалуйста, это оставляйте, за исключением одной истории со словом «президент», — заявил Крашенинников.
До этого депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов представил позицию Госсовета РТ, депутаты которого не оценили инициативу федералов. Он указал, что законопроект якобы вторгается в полномочия регионов и «детализирует, не оставляет никаких возможностей для того, чтобы самостоятельно субъект выстраивал свою исполнительную структуру и законодательную работу», пишет «Интерфакс».
Татарстан — единственный регион в России, где высшее должностное лицо называется президент. Депутаты Госсовета РТ идею федералов не одобряют. Они хотели бы сохранить положение, закрепляющее за высшим должностным лицом РТ наименование «президент». В связи с этим на заседании они единогласно не поддержали проект федералов и направили постановление Госсовета по этому вопросу в нижнюю палату российского парламента. Позицию Татарстана там должны отстоять депутаты, представляющие республику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что это мнение будет учитываться при рассмотрении законопроекта. При этом он обратил внимание, что позиция татарстанского парламента лишь одна из многих.
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