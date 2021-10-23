Надкушенное «яблочко»: парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи получил только «внутренний» охранный статус

Ведомство Ивана Гущина обошлось внутренним приказом об охранном статусе части территории, принадлежащей Роману Гущину, не установив границ охраняемой территории

Защитники парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана снова бьют тревогу. Прошло больше месяца после того, как Комитет РТ по охране объектов культурного наследия признал парк выявленным объектом культурного наследия, но никаких дальнейших шагов ни комитет, ни администрация района, ни собственник, вырубивший сад, не предприняли. Что будет происходить на «охраняемой» территории дальше — неизвестно. О том, почему судьба парка остается в подвешенном состоянии, а судьба сада фактически перечеркнута, а также в каких границах и при каких условиях может быть установлена охранная зона — в материале «Реального времени».

Без разрешения не прививать

— Мы были рады тому, что парк признали выявленным объектом культурного наследия, но с тех пор прошло больше месяца, а выяснить хоть что-то о том, в каких границах этот объект будет охраняться, так и не смогли. Не отвечают на эти вопросы ни в администрации района, ни в республиканском Комитете по охране объектов культурного наследия, — рассказала «Реальному времени» активистка Гюзель Камалова. — Тем временем восстанавливать участок, вырубленный собственником Романом Гущиным, никто, похоже, не собирается. Мы там были, там осталось много живых яблонь, даже подрубленные плодоносили. Мы хотели взять привои, чтобы хотя бы сохранить уникальные сорта. Я задала вопрос главе Верхнеуслонского района Марату Зиатдинову и он ответил, что за разрешением взять прививки от яблонь, которые ожили в саду этой осенью, надо обращаться к Гущину.

Фото: Гюзель Камалова

Это особенно возмутило активистку, ведь проверка следственными органами законности перехода сада в частные руки еще не закончена. Да и яблони, как показала весенняя вырубка, для Гущина ценности не представляют, в отличие от специалистов, в том числе из других регионов:

— В Мордовии в селе Курмачкасы есть старинный Барский сад, там хотели бы сохранить и размножить сорта яблонь из сада маркиза Паулуччи. Просят у меня на прививку знаменитые сорта, которые сохранились в нашем саду. Привои можно взять от спиленных яблонь, которые выжили. Это так называемые красномясые яблони, у этих яблок красная мякоть. У нас есть сорта Байя Мариса и Редлав Одиссо.

Фото: Гюзель Камалова

«Секретный документ» и «утраченный» сад

Так и не получив официально информацию о том, в каких границах будет охраняться объект культурного наследия, активисты добыли ее из неофициальных источников и очень расстроились.

По их уверениям, руководству исполкома района в комитете уже объяснили, что «Усадьба маркизов А.М. и Е.Ф Паулуччи» и «Яблоневый сад» утрачены и не являются ни объектами, включенными в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации, ни выявленными объектами культурного наследия, ни исторически ценными градоформирующими объектами (на государственной охране не стоят)». То есть под охрану взяли только «Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи» — в качестве уступки защитникам парка и сада. Это лишь небольшой участок усадебной территории. Сад же, который до сих пор существует, пусть и в изуродованном состоянии, а утрачен лишь по бумагам чиновников, никто охранять не собирается.

«Все было напрасно», — горько прокомментировали эту новость защитники усадьбы в своем чате.

Статус без границ

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия информацию о том, что сад под охрану не взят, подтвердили. Как выяснилось, территория, на которой продолжают цепляться за жизнь уникальные яблони, не была описана в акте осмотра специалистами комитета — они описали только парковые аллеи.

Фото: instagram.com/okn.tatarstan

— Мы хотим сохранить и аллею, и сад! У нас остались последние две руки — парк и сад, ноги уже отрубили, — говорила от имени всех защитников парка Лилия Мустафина в августе на «круглом столе» с участием представителей руководства района, Комитета по охране культурного наследия и других заинтересованных ведомств. — Вы нам предлагаете выбрать — отрубить правую или левую. Но с одной рукой, все равно с какой — это калека!

Но, как говорят общественники и местные жители, их мнение чиновники не учли. И даже не выполнили данные им устно обещания включить их в некую комиссию, которая будет обсуждать и определять судьбу парка и сада — так и не пригласили ни на одно заседание этой комиссии. А теперь вот, по их словам, поставили перед фактом: сад решено не сохранять и не охранять.

Известно только, что охранный статус этой урезанной территории придан внутренним приказом комитета, и четких границ, где этот статус действует, а где нет — не установлено. Установить их можно будет только после того, как в комитет поступит акт государственной историко-культурной экспертизы, выполненной аккредитованным специалистом из числа тех, кто присутствует в списке, представленном на сайте Минкульта РТ. К сегодняшнему дню такая экспертиза не проведена, мало того — на нее даже заявку никто не подал. Потому что, оказывается, заявку Комитет РТ по охране культурного наследия подавать вовсе и не обязан — это, как там говорят, должны делать либо собственник участка, либо иные заинтересованные лица.



Фото: instagram.com/okn.tatarstan

«Район от идеи сохранения зеленой зоны не отказывается»

Почему комитет сам не инициировал экспертизу — вопрос риторический. Не риторический вопрос — почему в комитете, куда не раз письменно обращались защитники парка и сада Паулуччи, никто не потрудился объяснить им, как надо действовать дальше?

Выходит, если активисты-защитники парка сами не озаботятся проведением экспертизы, процесс узаконивания ключищенского усадебного парка в качестве охраняемого памятника истории и культуры застопорится полностью?



— Я знаю, что Госкомитет РТ по охране объектов культурного наследия принял решение о томи, что охраняемой является только аллея, — сообщил «Реальному времени» заместитель главы Верхнеуслонского муниципального района Сергей Осянин. — Районные власти в этом участия не принимали, представителей комитета я лично видел только один раз, на «круглом столе». Но на сегодняшний день никаких действий по вопросу собственности на данный участок власти не предпринимают, поскольку не завершена работа Следственного комитета по проверке законности перевода земли из муниципальной в частную собственность.

Только по завершении этой работы, считает Осянин, «можно будет выстраивать позицию власти относительно создания парковой зоны». По его мнению, логика в том, чтобы территория сада была в эту зону включена, есть, но сам сад он не считает прямым продолжением сада маркиза Паулучи:



— Я не верю в сказки, что там растут потомки реликтовых яблонь XIX века. Дело в том, что в 70-е годы прошлого века эта территория относилась к сельскохозяйственному училищу, и там, как и на других огромных территориях Верхнеуслонского района, сажали яблоневые сады. Я думаю, это обычные яблони из питомников Советского Союза. Но тем не менее район от идеи сохранения там зеленой зоны не отказывается. Успокаивает, что сейчас — со дня проведения круглого стола — владелец земельного участка не предпринимает каких-либо действий на этом участке.