Новости общества

23:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На месте предполагаемого строительства домов в Казани могут находиться останки солдат — видео

21:58, 06.06.2019
На месте предполагаемого строительства домов в Казани могут находиться останки солдат — видео
Фото: скриншот видео youtube.com

В Казани на территории бывшего военного госпиталя, где возможно есть захоронения солдат, могут появиться жилые дома. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаил Черепанов рассказал, что на территории бывшего военного госпиталя скорее всего есть захоронения солдат, воевавших в русско-турецкой войне. Кроме того, в 100 метрах от госпиталя были обнаружены останки солдат, сражавшихся в боях Великой Отечественной войны.

Два года назад территорию вокруг бывшего военного госпиталя обнесли забором. В ноябре 2018 года Управление архитектуры и градостроительства Казани рассмотрело от застройщика ООО «Факел» эскизное предложение двух-, шести- и восьмиэтажных домов, но отклонило его для доработки.

Данный участок граничит с памятником и госпиталем, поэтому застройщику нужно согласовать эскиз с Госкомитетом по охране объектов культурного наследия и с Градостроительным советом Казани.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров