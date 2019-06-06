На месте предполагаемого строительства домов в Казани могут находиться останки солдат — видео

В Казани на территории бывшего военного госпиталя, где возможно есть захоронения солдат, могут появиться жилые дома. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаил Черепанов рассказал, что на территории бывшего военного госпиталя скорее всего есть захоронения солдат, воевавших в русско-турецкой войне. Кроме того, в 100 метрах от госпиталя были обнаружены останки солдат, сражавшихся в боях Великой Отечественной войны.



Два года назад территорию вокруг бывшего военного госпиталя обнесли забором. В ноябре 2018 года Управление архитектуры и градостроительства Казани рассмотрело от застройщика ООО «Факел» эскизное предложение двух-, шести- и восьмиэтажных домов, но отклонило его для доработки.



Данный участок граничит с памятником и госпиталем, поэтому застройщику нужно согласовать эскиз с Госкомитетом по охране объектов культурного наследия и с Градостроительным советом Казани.