Появились фото с места обнаружения человеческих останков в Камском Устье

Фото: прокуратура РТ

Появились фото с места в Камском Устье, где вчера были найдены человеческие останки. Фото предоставлено прокуратурой Татарстана.

Фото: прокуратура РТ

Вчера в Камском Устье рядом с зоной отдыха, где находятся беседки, мангалы и строятся гостиничные домики, обнаружили человеческие кости. Появилась информация, что на этом месте в XVII—XVIII веках находилось кладбище.



Фото: прокуратура РТ

Судя по кадрам, останки оказались разбросанными по территории.

Фото: прокуратура РТ

В разных местах попадаются части человеческих останков. Встречаются также сохранившиеся черепа.

Фото: прокуратура РТ

Фото: прокуратура РТ

Сейчас на местах захоронений устраивают пикники туристы, люди приезжают туда, чтобы отдохнуть. Отдыхающим сдаются домики, предоставляют беседки и мангалы.



Фото: прокуратура РТ

На месте находится представитель прокуратуры Камско-Устинского района. Ведомство проводит проверку.

Фото: прокуратура РТ

На входе на территорию, рядом с которой обнаружили кости, установлен забор. Табличка на нем гласит, что это территория общественного самоуправления и там находится парк, заложенный в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: прокуратура РТ

Ольга Плешкова